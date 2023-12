“Estoy completa”: Trinidad Cerda compartió los resultados de su cirugía mamaria y lipoescultura

Trinidad Cerda, ex jugadora de Gran Hermano Chile, reveló los resultados finales de sus últimas dos intervenciones quirúrgicas, marcando el hito en su proceso de transición de género.

Con implantes mamarios de 375cc y una lipoescultura de “feminización” que abarcó su cintura, espalda y caderas, Cerda compartió una foto que documenta los cambios en su cuerpo tras recibir el alta médica.

En noviembre, la actriz había anunciado públicamente su sometimiento a estas cirugías estéticas, pero ahora, tras completar el proceso, decidió mostrar el impacto transformador que tuvieron en su vida. Cerda, quien comenzó su tránsito de género hace una década, expresó su felicidad al lograr estos cambios. ”Es un sueño cumplido. Finalmente soy yo al cien por ciento. Estoy completa”, expresó la tripulante de cabina en conversación con LUN.

La ex concursante detalló la emotiva experiencia al ver los resultados: “Cuando salí de mi operación y vi mis implantes y mi cuerpo, de verdad me puse a llorar. Fue muy emocionante mirarme, me siento mucho más femenina. Fue muy, pero muy emocionante”, reflejando la importancia y el significado profundo que tuvo para ella este paso.

Tras recibir el alta médica del Dr. Esteban Torres, Cerda compartió su alegría en Instagram: “Estoy feliz. El doctor Esteban Torres me dio de alta. Ya puedo ir al mar a surfear… ¡Estoy muy contenta con el resultado!”, escribió la actriz. Además, anticipó un próximo video en el que detallará todo el proceso, brindando a sus seguidores una visión más completa y transparente de su experiencia.

Trinidad Cerda Trinidad Cerda vía Instagram