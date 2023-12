McKlopedia, amigo de Canserbero le mandó fuerte mensaje a quienes se aprovechan de la imagen del rapero en internet

Luego de más de ocho años de la muerte de Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, en un hecho que era considerado como un suicidio, su exmánager Natalia Améstica confesó haber asesinado al rapero y a su esposo Carlos Molnar . Ante el conocimiento de la confesión, uno de los mejores amigos de ‘Can’, salió a sus redes sociales a desahogarse y opinar al respecto.

Ramsés Guillermo Meneses, ‘McKlopedia’, compartió junto al intérprete de ‘Mundo de Piedra, su pasión por el rap, hecho que los llevo a establecer una gran amistad, a esto se le sumó que ambos son contemporáneos en edad y que nacieron y se criaron en Caracas, Venezuela. Precisamente el también freestyler, decidió abrir su corazón y dejar un contundente mensaje, luego de conocer las declaraciones de Améstica, mediante su cuenta de Instagram, en donde acumula 588.000 seguidores.

Esto le puede interesar: ¿Monumento a la soberbia? En medio de una ola de críticas, Marbelle cambió de red social y dio cátedra de amor propio

“Por fin va a descansar el hermano, nada está oculto. (...) Tengo demasiados sentimientos encontrados, todos ahora, como en la partida de Can, quieren hacerse parte de algo que no les pertenece, pero bueno, la gente es así, todos se preocupan por estar, pero pocos son los que son y cada uno tendrá claro la realidad”, manifestó Meneses.

“Opinar sin ningún fundamento lo que piensan de un hecho no te hace parte de él. Compartir con una persona un fragmento de su vida u subirlo a redes sociales no te hacen parte de su historia. Las personas son tan comunes y predecibles que hacen lo que sea por estatus, en eso se nota la similitud entre el hermano Can y el hermano Lefty”, añadió

No se lo puede perder: Julián Román intentó dar cátedra filosófica a la Revista Semana de Vicky Dávila y terminó ‘crucificado’