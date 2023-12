“Soñé con el ex”: Raquel Argandoña se fue de tarro sobre la vida amorosa de Jordi Castell en “Tal Cual”

En el último capítulo del programa “Tal Cual”, Raquel Argandoña soltó un nombre que dejó tieso a Jordi Castell, y esto suscitó una conversación sobre la vida amorosa del fotógrafo que ha sufrido diversos cambios en lo que lleva el año.

Al principio del episodio, Jordi Castell habló de su Navidad, la cual pasó junto a la familia de su actual pareja en Talca. Él describió cómo se desarrolló la velada, y señaló que volvió a Santiago con su novio.

Sin embargo, Raquel Argandoña estaba enganchada con la expareja de Jordi, y contó que tuvo un sueño con él. “Soñé con Cristián, con el ex”, reveló la animadora para la sorpresa del panelista quien no pudo disimular el impacto de esta noticia, por la cual terminó cubriéndose el rostro.

“Soñé que estábamos en una fiesta de Año Nuevo y lo veía. Te lo juro cuando me desperté, me pregunté: ‘¿Y por qué soñé con él?’, porque cada vez me convenzo más que era la pareja perfecta para Jordi, y eso que lo vi sólo un día”, contó. La animadora especuló que en la mirada del hombre mostraba su pena por la relación que no prosperó.

La insistencia de Raquel

Posteriormente, la expareja de Castell volvió a salir a colación después de que Raquel señaló que el fotógrafo se inmiscuyó en la familia de Talca de su pololo actual, y deseó que ojalá le dure.

“Yo no me encariño con ni un más (pololo de Jordi). A mí me gustó Cristián, aunque la familia de él (novio actual de Jordi) la conozco, amorosísimos, lindos recuerdos. Me atendieron muy bien en su casa”, continuó la animadora.

Por su parte, José Miguel Viñuela bromeó que ahora está listo para conocer al pololo de Jordi Castell, después de “su luto” por la ruptura de su amigo con Cristián.