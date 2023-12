¿Abuso sexual? Desgarrada revelación de Pitu en “Generación 98″ suscita teorías en redes

Una desgarradora revelación dio a entender Pitu (Lorena Bosch) en el capítulo emitido este miércoles de “Generación 98″, escena que suscitó una teoría en redes sociales por parte de los seguidores de la teleserie.

La situación fue motivada por las sinceras explicaciones de la empresaria a Maca (Constanza Mackenna) acerca de los fundamentos de la estafa que lleva a cabo junto a Hernán “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas).

“A Hernán le cagaron la vida, es cierto, pero a mí me obligaron a cambiar completamente mi forma de ser”, confesó Pitu, según consigna Página 7.

“Me torturaron tanto, que cuando tenía 15 años, me sentía asquerosa, que no merecía vivir”, prosiguió si testimonio.

Además, añadió otros argumentos para justificar la validez del perverso plan de venganza en contra de su excompañeros del Colegio Saint Williams.

“Nada justifica mentirle a alguien, burlarse de ella, y obligarla a hacer cosas que no quiere”, sentenció.

“Está bien que no lo entiendas porque no lo has vivido, pero cuando algo así te pasa, créeme que nada vuelve a ser como antes”, le explicó Rocío a la exmujer de Hernán.

Estupefacta ante el relato de Pitu, el rol de Constanza Mackenna inquirió: “¿Quién te hizo eso?”.

“¿Quién crees tú?”, contestó Mardones, frente a lo cual Maca sospechó: “¿Tomás? ¿Qué te hizo?”.

No obstante, el testimonio fue interrumpido por Olmedo, quien se hizo presente en el dormitorio con la excusa de que la comida estaba lista.

Esta escena suscitó la escabrosa teoría en redes sociales de que Pitu habría sido abusada sexualmente por Tomás (Felipe Rojas) en su adolescencia.

