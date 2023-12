Ángeles Araya se sinceró sobre su paso por el matinal “Tu Día”: “No tenía el espacio para moverme...”

La animadora Ángeles Araya estuvo presente en el último capítulo de conversación animado por Daniel Fuenzalida, “Sin Dios Ni Late”, y habló sobre su paso por el programa de ayuda social “Aquí somos todos”, y su llegada al matinal de Canal 13, “Tu Día”.

El programa “Aquí somos todos” lo recordó con mucho afecto, Ángeles aseguró que ese espacio le permitió ser completamente ella, en donde se rió, lloró, enojó. La periodista declaró que ese es el programa que tiene más cariño dentro de su trayectoria.

Por lo mismo, cuando le pidieron abandonar la animación del programa para llegar al matinal “Tu Día”, le dio mucha pena. “Me dijeron: el ‘Aquí somos todos’ termina para ti. Yo pensé que estaba despedida, obvio (...) ‘Tenemos otro proyecto asignado para ti’. Se presenta el proyecto de ‘Tu Día’”, contó.

Ella recordó que pidió un tiempo para pensar si aceptaba esta proposición, pero la decisión ya estaba tomada en el canal, así que tuvo que llegar al matinal de Canal 13. “Me fui a mi casa llorando, salí y me subí a mi auto y me puse a llorar, pero los contratos son los contratos”, asumió resignada.

“Me tuve que ir, lo acepté”

“Yo no me quería ir, me tuve que ir, lo acepté. Fue un desafío profesional, yo dije: ‘voy a hacer todo lo que esté en mi para que resulte’ (...) Lamentablemente, se fue modificando la idea original por la cual estábamos trabajando. Al principio le fue bien, pero no tenía el espacio para moverme tampoco”, aseguró Araya.

Ángeles contó que hizo saber su incomodidad pronto al inicio del matinal. “Dije lo que tenía que decir, hice lo que tenía que hacer, mostré las apreciaciones en su minuto, y no depende de uno”, contó.