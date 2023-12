¿Atropellaron a una persona? Aseguran que Taylor Swift y Harry Styles esconden un suceso turbio

Taylor Swift y Harry Styles fueron una de las parejas más perseguidas entre 2012 y 2013 tras conocerse su romance y aunque ellos no lo ocultaron, decidieron manejarlo bajo el hermetismo. Si bien han pasado unos cuantos años de su ruptura han aparecido varias teorías sobre los posibles motivos que los llevó a no continuar con la relación.

Y es que en redes sociales muchos internautas han unido algunos cabos sueltos que ha expuesto la cantante en sus canciones, y aseguran que ambos quedaron envueltos en un terrible accidente donde hubo un tercero involucrado.

Al parecer el incidente habría surgido en 2012 cuando ambos cuando ambos disfrutaban de un viaje a Utah para esquiar y el cual puso en riesgo sus vidas.

El presunto accidente que vivieron Taylor Swift y Harry Styles

Aunque en aquel entonces Taylor Swift y Harry Styles decidieron mantener la situación oculta, lo cierto es que tiempo después ella comenzó a lanzar pistas que delataba el terrible momento que pudo haber comprometido sus carreras profesionales.

Al parecer ambos se encontraban a bordo de un motonieve cuando perdieron el control y chocaron contra otra persona, la situación llevó directo a Harry al hospital donde recibió al menos 20 puntos en su barbilla y la cicatriz se ha podido apreciar en algunas de sus fotografías.

La diva se encargó de confirmar la situación durante una entrevista donde reveló que la noticia no se filtró debido a que pidieron al hospital resguardar su privacidad y ella se encargó de que su ex no hablara nunca sobre lo ocurrido.

Aunque no se conoce detalles de la presunta persona involucrada, Taylor ha lanzado varios temas donde hace referencia a lo que vivió con Harry como es el caso de: Style, Out of The Woods, Wonder y All You Had To Do Was Stay.

En el caso de Out of The Woods se puede escuchar en uno de sus versos “¿Recuerdas cuando pisaste el freno muy pronto? 20 puntos en el cuarto de hospital”.

Sin embargo, la peor parte la habría dejado al descubierto con I Know Places, canción en la que Swift admitiría que ella y Styles atropellaron a un inocente, tras mencionar que huyen de la policía mientras intentan esconderse.

“Ellos son los cazadores, nosotros somos los zorros.

Y corremos

Cariño, conozco lugares donde no nos encontrarán

Y estarán persiguiendo sus colas tratando de localizarnos

Porque yo conozco lugares donde podemos escondernos”