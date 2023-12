Aylén Milla y su actitud ante un posible rebrote del cáncer: “Yo fluyo, vivo la vida”

A través de sus redes sociales, el 20 de julio pasado Aylén Milla informó emocionada el triunfo de su lucha contra el cáncer. “Soy agradecida. Bendición de renacer”, expresó en en ese momento.

No obstante, como sucede con los pacientes oncológicos, la modelo debe continuar realizando chequeos médicos regulares ante la posibilidad de un rebrote del tumor maligno.

“El cáncer es algo que pasa y como que, no sé si se queda en tu vida, pero uno sí genera muchos cambios y siempre tiene que estar pendiente”, señaló la argentina en conversación con Página 7.

“Entonces nada… me cuido ahora, simplemente. No estoy perseguida, no estoy paranoica ni obsesionada con el tema”, aseguró la exchica reality.

Aylén afirma que vive su días sin estar pendiente de una eventual reactivación de la enfermedad, sino que se limita a someterse a los controles cuando corresponde.

“Si pasa algo, bueno, mala suerte y a enfrentarlo de nuevo. Yo estoy muy tranquila”, asevera.

En este sentido, la modelo reveló una potente actitud frente a la experiencia vivida. “Es muy raro lo que voy a decir, pero, si me tengo que ir de este mundo, lo tengo como súper naturalizado”, confiesa.

“No tengo hijos. No tengo nada en este minuto que me aterrorice, entonces es como ‘no pasa nada’”, argumentó.

Por último, la exparticipante de “Amor a prueba” manifestó que “yo fluyo, vivo la vida y todo bien”.