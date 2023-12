Botota Fox iniciará con todo este 2024: Se presentará por primera vez en el Teatro Caupolicán

La comediante Botota Fox comenzará este 2024 en grande. Ella celebrará sus 20 años de carrera con su primer presentación en el Teatro Caupolicán, el cual se realizará este próximo sábado 20 de enero a las 21 horas, y promete sacar carcajadas en grande.

En conversación con Publimetro, la afamada transformista, que recién terminó su largo paso por el reality “Tierra Brava”, entregó detalles de cómo se está preparando para esta fecha. “Tengo 20 y tantos días para armar algo porque fue para mí súper imprevisto. No sabía todo lo que se me venía”, partió.

“Estamos armando todo así bien perfecto, quiero un show bonito con concursos, stand-up. Ojalá me acompañen los chiquillos de ‘Tierra Brava’, algunos que voy a invitar. Estoy feliz, contento, son 20 años de transformismo”, continuó Botota.

La comediante contó que se vienen unos shows en regiones antes de pisar el mítico recinto ubicado en San Diego. Sin embargo, el respeto por las tablas es el mismo, “yo siempre los escenarios de la misma forma. No me produce miedo ni nada, todo lo contrario. Me da ansiedad de subirme y hacerlos reír”, cerró.

Las entradas ya están a la venta por el sistema Puntoticket, y los precios van desde los $18 a los $30 mil pesos. Para comprar tu ticket, visita este enlace.

¿Cómo se viene el 2024 para Botota?

Acerca de sus planes para el próximo año, Botota reveló que se viene mucho trabajo, y que tiene intenciones de seguir dentro del área de las comunicaciones. “Si me dan la oportunidad de ir a otro reality, diría que sí. Estoy muy contento con esa experiencia”, señaló.

“Que me de la oportunidad el canal que sea, eso sería bien bonito. Sería feliz teniendo un programa o hasta trabajar en radio. Yo trabajé en una radio en Los Andes y Viña del Mar, tengo bonitos recuerdos de eso”, continuó.

Si es que tiene al Festival de Viña en su mira, afirmó que sí, pero más adelante. Su foco antes es llegar al Festival del Huaso de Olmué, finalizó Botota Fox.