“Comienzo una nueva aventura”: Repenning sorprende en “Tu día” con inesperada revelación

José Luis Repenning sorprendió esta mañana en el programa “Tu día” al anunciar una inesperada noticia de cara a sus futuros proyectos televisivos en Canal 13.

El periodista y conductor del matinal de la señal de Andrónico Luksic abrió el programa junto a Priscilla Vargas y Michelle Adam, a quienes aseguró que su anuncio, si bien debía ser oficializado durante esta jornada por el área de comunicaciones del canal, prefirió adelantarse “porque es una excelente noticia”.

La sorpresa de Repenning

La noticia no sólo causó impacto entre sus compañeras de matinal, sino entre los conductores del noticiario matinal del 13, quienes entregaron su espacio en medio de la inesperada información entregada por Repenning.

“El anuncio es que desde el día lunes, perdón, martes, verdad que el lunes es feriado, comienzo una nueva aventura en el periodismo. ¿Ustedes no saben?”, inició el comunicador, a esas alturas, con la atención de todo el equipo del matinal en sus palabras.

“Acá está, el nuevo conductor de Teletrece Central. Claudio Villavicencio todavía no lo hace público, pero está conversado con don Max (Luksic), está listo”, aseguró.

“Era lo que quería. Te felicito. Pero espérate, esta es la novedad, nunca antes se había visto un noticiero central con tres personas: Ramón (Ulloa), la Sole (Onetto) y Repe. Es novedoso”, señaló, por su parte, Priscilla Vargas.

“Claro, eso. Se me olvidó decir que vamos a ser los tres. Toda una novedad. Me tengo que pegar una encachadita, eso si, pa’ poder estar ahí. Me tengo que cortar el pelo, el chocopanda. Pero sabes qué, estoy contento, estoy feliz, porque encuentro que llegar a Teletrece Central es un sueño para cualquier periodista. Hoy día Claudio tendría que mandar el comunicado, pero yo básicamente decidí adelantarme porque es una excelente noticia. Para mí, por supuesto. Eso, quedaron todos pa’ atrás. Oye, yo espero que en prensa estén contentos ahora. ‘Oye, qué bueno, viene el Repe’, no sé poh”, prosiguió el animador, cuyo anuncio fue prontamente aterrizado por Priscilla, quien entre risas aclaró que este se trataba de una broma por el “Día de los inocentes”.

“Oye, en prensa están diciendo: ‘¡Feliz día de los inocentes! No crean, no crean todo lo que les dicen hoy”, cerró.