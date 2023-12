“El hombre que necesita Daniela Aránguiz no es Luis Mateucci”: Claudia Schmitd entregó su sincera opinión sobre la pareja

El reality “Tierra Brava” ha dado de qué hablar desde su primera emisión, y ahora que entró una de las mujeres más importante de la farándula chilena, Daniela Aránguiz, su presencia es inescapable.

En el panel de “Zona de estrellas”, en donde trabajó la ahora chica reality, discutieron el triángulo amoroso entre Aránguiz, Luis Mateucci y Alexandra Méndez. La uruguaya Claudia Schmitd dio su visión sobre este enredo romántico que se vive en el programa de Canal 13.

“Luis no es una persona para Daniela Aránguiz”, partió sin filtro, y señaló que dice esto porque conoce al argentino. Ella prosiguió tirándole flores a Chama, afirmando que es la gran protagonista de este reality, y aseguró que Luis está más encantado por la venezolana que por la chilena. Lo que fue secundado por Adriana Barrientos. “Ojo de loca, no se equivoca”, exclamó Claudia.

“Yo lo lamento porque me encantaría ver a Daniela feliz con un hombre que realmente la respete y la valore, no digo que Luis no lo haga, pero no va por ahí la mano”, comentó la uruguaya, quien agregó que considerando la historia de Aránguiz con Mago Valdivia.

“El hombre que necesita Daniela no es un Luis Mateucci, uno que entra a un reality, conociendo toda la historia de Daniela, y entra al tercer día a meterse con una chica. Ella merece un hombre que le demuestre respeto y fidelidad. Que sea todo lo contrario de lo que ha vivido con el Mago”, cerró.