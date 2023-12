“En todos sus formas, no va a continuar”: ‘Me Late’ se termina tras fichaje de Daniel Fuenzalida en TVN

Daniel Fuenzalida tendrá un buen inicio de 2024, ya que firmó con TVN y será el conductor del nuevo programa de concursos “¡AHORA CAIGO¡” que une trivia, agilidad mental, conocimientos de cultura general y rapidez para conseguir un premio millonario. Pero no sólo, eso, ya que también participará en otros programas del canal.

Pero la pregunta es, ¿qué pasará con el Me Late de Zona Latina? Bueno, en un live de Instagram, Sergio Rojas y Luis Sandoval, confirmaron que el espacio se termina.

“Me Late, en todos sus formas, termina, no va a continuar. La fecha de término no la tengo muy clara, de hecho me pregunta Antonella (Ríos) hoy día y la verdad es que yo no la sé”, explicó Rojas.

Aseguró que “Daniel (Fuenzalida), sí nos había informado a mí y a Luis, un par de días antes, que él efectivamente había firmado por TVN, que había logrado un acuerdo en lo económico y laboral, hoy día nos enteramos a través de TVN que ya estaba trabajando en TVN”.

Por otro lado, Luis Sandoval aseguró que “tenemos una reunión pendiente con todo el equipo”, dentro de los que están además de quienes no aparecen en cámara, Antonella Ríos y Cathy Barriga.

El corto regreso de Me Late

Luego de la salida abrupta de Me Late de TV+, donde fue reemplazo por el espacio conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, Tal Cual, el equipo comenzó una serie de negociaciones para regresar a la pantalla chica.

Potenciaron la web y también el programa en digital, y en mayo de este año, Fuenzalida anunció el regreso a la TV a través de las pantallas de Zona Latina.

Esto ocurrió en junio, junto con el regreso de Cathy Barriga a la televisión, justo en medio de su situación judicial, que la tendrá en el banquillo de la formalización en enero de 2024, por el delito de fraude al fisco debido a la millonaria cifra faltante en las arcas de la Municipalidad de Maipú.