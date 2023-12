La confesión de Pedro a Robin en “Generación 98″ que marcará la relación entre ambos

Pedro confesará un secreto a Robin en “Generación 98″ que marcará la relación, de aquí en adelante, entre el hijo de Julia y el enfermero de Bahía Alegre.

Esta revelación ocurrirá en el capítulo 117 de la exitosa teleserie nocturna, el cual ya se encuentra disponible en Mega Go, y al que Página 7 tuvo acceso.

En específico, Pedro le comentará a Robin que actualmente se encuentra confundido sobre su orientación sexual, luego de haberse involucrado sentimentalmente con hombres y mujeres.

“Lo que pasa es que como que lo dejé de lado por un tiempo (salir con hombres), mientras estuve con Dolores. Bueno, no lo tengo claro”, le planteará el hijo de la psicóloga.

“Pero, ¿has intimidado con hombres?”, le consulta el personaje de Gabriel Urzúa, a lo que Pedro responde afirmativamente.

“¿Más de cuatro? Whatever, pues, niña ¡Eres completamente homosexual!”, asegura el amigo de Martita.

Frente a esta reacción, el hijo de Julia se muestra inquieto y le solicita que guarde discreción respecto a esta verdad.

“Te voy a pedir un gran favor, necesito que me lo cumplas (…) Lo único que me importa es que te quedes callado, que no le cuentes a nadie. No quiero que mi mamá se entere por otra persona, eso es todo”, explica el rol de José Antonio Raffo.

“‘Pedra’, yo muero tumba”, asegura el enfermero.

De lo anterior se desprende que la confesión cambiará por completo la relación entre ambos- que en un principio tuvieron evidentes fricciones-, dando paso el inicio del romance entre el hijo de la psicóloga y Robin, quien dejaría al personal trainer.