“Me estaba llamando por cámara...”: Flor de Rap sacó risas al contar cómo le contestó a un atrevido fan

La cantante Flor de Rap estuvo presente en el último capítulo del podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es hoy”. Este capítulo fue una junta de artistas, y también contaba con la participación de la exparticipante de “Tierra Brava”, Camila Arismendi, la doble oficial de Cecilia.

Como es de costumbre, la Fiera le consultó a sus invitadas si es que han recibido mensajes subidos de tono en sus redes sociales. La intérprete de “Inmarchitable” contó qué hizo con su esposo cuando alguien se subió por el chorro cuando la comenzó a llamar.

“Me han llegado fotos, mensajes y todo, pero no pesco nada. Una vez recuerdo que un hueón de otro país, no me acuerdo de cuál específicamente, me estaba llamando por cámara, y yo estaba con mi marido. Le dije: ‘mira este loco se está pelando’, el loco mandaba fotos y todo, pero no las miraba”, contó la rapera.

“Con mi esposo fuimos a la cocina, pescamos dos cuchillos y le contestamos el video. ‘¡¿Qué pasa conchatumare?!’ (le dijeron). Era, no hueveó más, el loco hueveaba siempre”, cerró entre risas Flor de Rap.