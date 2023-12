“Me invitaron a participar”: Negro Piñera recordó cuando pilló in fraganti a una expareja siendo infiel

Miguel Piñera, más conocido popularmente como “Negro” Piñera, estuvo como invitado en el nuevo episodio de “Podemos Hablar”. En el espacio de Chilevisión, el hermano del expresidente relató cuando pilló in fraganti a una ex pareja siendo infiel e hizo su primer tío.

El músico habló de la situación tras dar un paso adelante en el punto de encuentro, donde dijo: “Me fui de Chile a los 10 años, mi padre fue embajador en Europa y Estados Unidos, y viví la época de los 60, la época de los hippies, los 70, que vivíamos en comunidades… Me fui a Hawai, a una isla que se llama Maui”, contó de entrada.

En ese momento, las personas “vivíamos en comunidades, cosechamos lo que sembramos y sembramos harta, y de la buena”, aseguró.

¿Un trío?

Dentro de esa comunidad tenía una polola hawaiana, la cual se llamaba Sabrina y quien fue la culpable de que le rompieran el corazón (a medias).

“Entro a la casa donde estaba mi polola e in fraganti, la pillé chanchito, mi polola con una amiga mía”, reveló. Eso sí, él no quería quedarse parado mirando la situación, sino que quería ser parte del acto.

“Yo quería participar po’, y me pasaron cosas. Yo nunca había hecho un trío en mi vida, y esa fue mi primera experiencia que me engañaron delante mío. Pero ellas fueron muy amorosas y cariñosas, y me invitaron a participar”, confesó.