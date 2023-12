“No eres un niño, eres un adulto”: Chama le rayó la cancha a Miguelito y se pidieron disculpas

Una fuerte pelea se desencadenó en la casona de “Tierra Brava”, después de que Arturo Longton se peleara con Junior Playboy, y una de las personas que se introdujo en el conflicto fue Miguelito. Por esto, el chico reality insultó al comediante, y éste se terminó aislando en la cocina donde estaba Chama.

Alexandra Méndez y Miguelito tuvieron una sincera conversación en donde ambos intentaron dejar sus conflictos atrás. “Miguelito, si yo no te caigo bien, perfecto. Te pedí disculpas cuando cometí el error. A veces haces malcriadeces”, comenzó Méndez.

La venezolana le recordó la ocasión en la que se burló de ella en una actividad de baile, a propósito de la llegada de Daniela Aránguiz que terminó con el distanciamiento total con la persona más cercana que tenía en el reality, Luis Mateucci.

“Me decías ‘falsa, que te vas a quedar sola’ (...) Esos comportamientos me parecen de un niño. No eres un niño, eres un adulto y debes tener responsabilidades de las cosas que salen de tu boca”, le dijo Alexandra.

Miguelito señaló que no se acordaba de esos dichos, pero de todas formas, le pidió que lo disculpara. “La verdad es que no recuerdo haberlo hecho. Pero si de verdad lo hice sin darme cuenta, pido disculpas y no se volverá a repetir”, aseguró el comediante, lo que fue aceptado por Chama, quien le dijo que creía en su palabra.