¿Se acabó la historia de amor?: Aseguran que Lisandra Silva se cambió de casa y sin Raúl Peralta

Lisandra Silva revivió los rumores del quiebre con Raúl Peralta, y esto porque subió imágenes sobre lo que sería su nuevo hogar junto a sus hijos y sin el bailarín.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo escribió: “Muy orgullosa de presentarles mi nuevo hogar. Me tomó unos meses, los meses más difíciles del año, donde todos están ocupados, apurados, mañosos, ansiosos y desesperados”, expresó, según consignó Glamorama.

“En medio de una tempestad emocional, inmersa en el caos mental y emocional más profundo por el que me he tenido que enfrentar este último tiempo, en un país que no es el mío y lejos de mi familia y mejores amigos”, reveló, haciendo alusión a un duro momento personal.

Asimismo, comentó que sacó todas sus fuerzas “y comencé de cero, proponiéndome tener la casa de mis sueños para mi y para mis hijos. Moraleja con final feliz: no importa lo que te pase en la vida, si sacas lo mejor de ti para construir algo mejor”.

Con estas palabras confirmó que dejó el hogar que compartía con Peralta y armó su propia casa para ella y sus niños, en un departamento con amplia terraza.

Según Lisandra, el 2024 lo comenzará “fuerte, resiliente, libre y decidida a gobernar mi mundo y realizar mis sueños, porque ellos me trajeron hasta acá. Dios se disfraza de muchas personas, las que menos te esperas para que logres tus objetivos. El siempre estuvo y está conmigo”.

“Esta casa no la hice sola, muchas marcas se unieron a mi y las mencionaré una por una. Agradecida con cada uno de ustedes. Hoy y siempre”, cerró.