En escena de funeral de Mario: Actores de “Juego de Ilusiones” comparten técnicas para llorar

Durante el transcurso de esta semana, en la historia de “Juego de Ilusiones” se conmemoró el emotivo funeral de Mario, al cual Mariana pudo asistir gracias a un permiso especial.

La luctuosa escena de su misa fúnebre convocó a gran parte del elenco de la teleserie diurna y muchos de ellos interpretaron semblantes de tristeza y llanto, pues el personaje de Patricio Achurra era muy querido para los personajes de la ficción.

Algunos actores de “Juego de Ilusiones” contaron cuáles son las técnicas a las que recurren para llorar frente a la cámara, en un clip de video publicado en el Instagram de Mega.

Felipe Contreras, quien encarna al detective Ignacio Abascal, señaló que “todos tenemos una memoria con esto de la muerte, como un inconsciente colectivo, a todos se nos ha ido alguien importante”.

En tanto, Magdalena Müller, Sofía Mardones en la historia, compartió que “en general, lo que más me sirve es ponerme en el lugar del personaje”.

Carolina Arregui, protagonista de “Juego de Ilusiones”, expresó que se lograr interpretar el llanto “cuando uno siente que lo que está haciendo es real, que tú realmente le entregas al personaje todo de ti, no solo la cáscara, sino que las emociones”.

Por su parte Mónica Echeverría, quien interpreta a Camila Mardones, indico que en su caso “necesito concentrarme, sobre todo con la tristeza, que es una emoción difícil, es como escuchar mucho el cuerpo, darse ese silencio, como que fuera activando la musculatura de mi rostro y la respiración”.

Fernanda Finterbusch, la menor de las hermanas Mardones Nazir en la ficción, sostuvo que para ella “el contexto del personaje me conmueve. Además, creo que hay cosas musculares en el rostro que pueden ayudar a que me dé pena. Por ejemplo, yo hago un puchero y no hay nada que me dé más pena”.

Por último, Loreto Valenzuela, actriz que da vida a Irene, advierte que “uno tiene muchas vivencias de tristeza, de dolor, de desolación. Hay que recurrir a ellas, pero con cuidado”.