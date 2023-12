‘Espartanos’ y ‘Linterna Verde’: los nuevos equipos en Tierra Brava que no dejaron a todos contentos

En una sorpresiva movida, Karla Constant anunció en el capítulo de este jueves en ‘Tierra Brava’, que ya habiendo pasado la primera mitad del reality, los equipos “Puro Fuego” y “Pequeños Gigantes” desaparecen y se arman unos nuevos.

Así, el nuevo equipo rojo, llamado “Espartanos”, lo compondrán Fabio, Daniela Aránguiz, Dani Castro, Chama, Nico, Botota, Miguelito y Arturo.

El nuevo equipo verde, “Linterna verde”, lo compondrán Luis, Angélica, Uriel, Guarén, Fran, Junior y Jhonatan.

¿Los nuevos capitanes?

Justo antes de empezar una nueva competencia por equipos, tuvieron que elegir capitanes, y curiosamente fueron nombrados los mismos de los equipos anteriores, Fabio y Luis, respectivamente. Consultado por su nuevo equipo, Luis dijo estar dichoso de que no le haya tocado tener en él a Arturo Longton.

“Se comieron el lastre del equipo rojo, lo único que pedía era no tener que lidiar con él, porque representa uno menos en el equipo que esté”, dijo el argentino.

Además, los “Espartanos” tuvieron que escoger un participante para sacar de competencia, por tener uno más que el verde. Por decisión del capitán Fabio, la elegida fue Daniela Aránguiz, quien con eso quedó fuera de competencia esta semana.

Miguelito afectado

Muy afectado por haber tenido que cambiar de equipo, Miguelito se acercó a conversar con Chama, ya que ahora tendrán que competir juntos, para contarle lo que piensa realmente de ella. “Siempre te crees mejor que todos y me gustaría que fuera diferente para que puedas acoplar con el resto”, le dijo.

“Tu percepción de mí es errada. No me conoces, te quedas con lo malo. Si me atacan tengo que defenderme, y todos me atacan en grupo. Tú tienes que aceptar que eres súper cizañero y a veces te metes en los temas que no te incumben”, le respondió la venezolana.