Estas fueron las canciones de anime más escuchadas en Spotify este año

El año 2023 fue testigo de una explosión de popularidad de las canciones de anime en plataformas de streaming, con Spotify liderando el camino en la difusión de estas melodías.

Desde emocionantes openings hasta conmovedores endings, las canciones de anime se convirtieron en favoritas no solo entre los fanáticos, sino también en oyentes de diversas partes del mundo.

A continuación, las canciones que dejaron una marca indeleble en las listas de reproducción de Spotify a lo largo del año.

En Japón, las diez canciones de anime más escuchadas han dejado su huella en el público. Encabezando la lista se encuentra el tema de apertura de “Oshi no Ko” titulado “IDOL”, interpretado por YOASOBI.

Esta enérgica canción ha logrado cautivar a los oyentes y se ha convertido en todo un éxito. En el sexto lugar se encuentra “Kick Back”, el primer tema final de “Chainsaw Man”, interpretado por Genshi Yonezu.

Asimismo, en el octavo lugar se destaca “Utsukushii Hire”, el tema principal de la película “Detective Conan: Black Iron Submarine”, interpretado por SPITZ.

En la lista de los diez mejores artistas de Japón, solo dos canciones relacionadas con el anime lograron ingresar.

YOASOBI se posiciona en el tercer lugar con su canción “IDOL”, una muestra del talento y la popularidad de este dúo musical. Mientras, Kenshi Yonezu también se destaca en la lista, ocupando el octavo lugar con su canción “Spinning Globe” de la película “El niño y la garza” del Studio Ghibli.

Estos artistas han dejado una marca en la industria musical japonesa y han conquistado el corazón de los fans del anime.

En la lista de los mejores álbumes de Japón, dos trabajos musicales que incluyen canciones de anime se destacan notablemente.

La banda sonora de la película “One Piece Film Red”, titulada “Uta’s Songs: One Piece Film Red”, se ubica en el séptimo lugar con la canción “Shinjidai” (New Genesis).

Esta banda sonora ha logrado capturar la esencia de la película y ha resonado con los seguidores de “One Piece”.

Por otro lado, Yuuri se encuentra en el noveno lugar con la canción “Merry-Go-Round” de la película “Lonely Castle in the Mirror” del año 2022. Esta hermosa melodía ha cautivado a los oyentes y ha dejado una impresión duradera.