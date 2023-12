José Antonio Neme sobre las críticas en redes sociales: “No me siento ni alabado ni maltratado”

José Antonio Neme analizó su rol social como periodista y los costos que significan entregar su opinión en la industria televisiva.

Asimismo, realizó una crítica a los medios de comunicación que mantienen vículos con esferas políticas, pues asegura que les hacen perder independiencia, coartando la posiblidad de expresarse libremente.

“Yo opino de algunas cosas que me interesan, hay otras de las que no. También es desgastante estar opinando todo el tiempo y eso de que no se puede opinar, yo no sé quién lo dijo, es como una verdad instalada y media arbitraria”, planteó en conversación con la revista Sarah.

En este sentido, manifestó que “uno está en el lugar que está para interpretar a ciertas personas, no a todas, pero a ciertas personas sí. Uno debe contribuir a la conversación pública, y la conversación pública tiene un punto de vista siempre”.

“Yo creo que la ciudadanía está preparada para enfrentar debates bien profundos, pero que es la industria que está manejada por ciertas personas y que responde a ciertas agendas, pero no es la gente, si no, no hubiéramos tenido un estallido social”, sostuvo el periodista.

El rostro de Mega señaló que “la industria del periodismo es la que se quedó en una suerte de gris, no la audiencia”.

Acerca de las críticas que circulan en redes sociales a los periodistas televisivos, Neme considera que “la gente no te castiga, la gente quizás no opina igual, o piensa que eres un pelotudo, y está bien, quizás soy un pelotudo y la persona me lo va a decir, ¿y qué?”.

“Yo creo que la gente siempre quiso que los periodistas opinaran, pero la industria no se los permitía, porque muchos de esos personajes tienen compromisos o amiguismos. Había otra red atrás, un poquito más perversa, como vínculos con ciertos gobiernos o sectores políticos, o con la dictadura”, denunció.

Al respecto, afirma ser un profesional sin vínculo alguno con grupos políticos. “No he formado parte de un partido político jamás, y jamás lo haría. No tengo amigos políticos; tengo un papá que fue condenado por corrupción y no se me mueve un músculo en decírselo a él y a la gente”, asevera.

En concreto, acerca de los comentarios que postean sobre él en redes sociales, afirmó que “leo algunos, a veces. Y no me siento ni alabado ni maltratado, creo que eso pasa con cualquier persona”.

“Yo he optado por no hacerme cargo de la opinión de los demás porque es su opinión, yo tengo que cuidar mi conducta, hay veces que yo mismo digo: ‘¿Sabes qué?, me merezco la funa’. Hay veces que coincido con mis detractores, hay otras veces que no”, sentenció.