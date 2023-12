“Lo voy a hundir por lo que le hizo a la Chama”: Angélica Sepúlveda reveló que busca ‘vengarse’ de Luis Mateucci

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Angélica Sepúlveda reveló cuáles son sus planes dentro de la casona y uno de ellos tiene relación con Luis Mateucci.

La ‘Fierecilla de Yungay’ aseguró que se irá en contra de Luis Mateucci tras el enredo amoroso que formó dentro de la casa, asegurando que simplemente jugó con Chama para llamar la atención.

“Lo voy a hundir por lo que le hizo a la Chama. A mí me puede caer muy mal ella, pero algo así no se le hace a una mujer, jamás. Aprovecharse de una mujer, nunca. Él entró acá, se agarró a la Chama para tener pantalla, entró la Daniela y no le dijo nada. Eso es ser un maric…, es no tener pantalones”, indicó Sepúlveda, en una conversación con Junior Plaboy

Asimismo, Angélica le reveló a Fabio Agostini que también tiene en la mira a Daniela Castro, argumentando que tiene que aprender que nadie es de nadie.

“Yo a esas h… las voy a hacer llorar. Lo que yo quería era meterme con Futuro y cag…, para que colocara el grito en el cielo, porque es súper insegura, porque aquí nadie es de nadie. Pero anoche caché que él es un pendejo, no cacha nada. En la cena te juro que me aburrí”, reveló la “Fierecilla”.