Madre de Shakira tuvo este bonito gesto con el escultor que hizo la estatua de la artista

Con una altura de 6.50 metros y un peso de más de seis toneladas, la estatua de Shakira ya está erigida en su natal Barranquilla, resaltándola como símbolo de la mujer en esta zona costeña colombiana.

Es una obra de bronce que estuvo a cargo del escultor Yino Márquez, bajo la gestión del alcalde de esta ciudad, Jaime Pumarejo, y está ubicada en el Gran Malecón del Río Magdalena como parte de un gran proyecto de infraestructura turística.

“Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad. Escultura de Shakira fundida en bronce de 6.50 metros de alto realizando su icónica danza del vientre. El final de su falda en aluminio simboliza las olas del mar y el río. Sus brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical representan el alcance de la trascendencia”, dice la placa ante los pies descalzos de la estatua de la cantante.

La imagen es de Shakira bailando con el movimiento típico de sus caderas y con los brazos hacia arriba, al estilo de la danza árabe, su cabello largo y suelto, con un gesto concentrado en la música, mientras se mueve al son de esta.

Los padres de Shakira

A la inauguración de la estatua, el pasado martes, no sólo asistieron las autoridades locales y el escultor, sino habitantes de Barranquilla que recibieron gustosos la devaluación de la imagen. Los grandes invitados fueron los padres de Shakira, el señor William Mebarak y su esposa Nidia Ripoll.

Los padres de la cantante se mostraron agradecidos y orgullosos por la develación de la efigie. Hola publicó que el escultor Yino Márquez contó un lindo gesto que la mamá de la artista tuvo con él.

“La señora me llamó, me hizo una señal para que me acercara… Me tocó las manos y me dijo: ‘Que Dios te bendiga esas manos, eres grande’”, relató el escultor, quien indicó que fue muy emocionante escuchar esas palabras.

Shakira no pudo asistir por compromisos adquiridos previamente, pero en sus redes sociales, expresó su agradecimiento, difundiendo fotos de su estatua y de sus padres en el sitio.

“Me hace feliz compartir esto con mis padres y en especial con mi madre en el día de su cumpleaños…. Esto es demasiado para mi corazoncito”, escribió la cantante.

En otra publicación con el video de la develación de la imagen, dijo: “Estoy muy emocionada por este homenaje a la mujer Colombiana y a las Barranquilleras dentro y fuera de mi tierra!”.