Mario Velasco desclasificó antigua rencilla con Arturo Longton: “Me quería dar una golpiza de aquellas”

Este jueves por la noche en el estelar de farándula de Zona Latina, “Zona de estrellas”, el animador Mario Velasco recordó un encontrón que tuvo con Arturo Longton años atrás, a propósito de un scanner que estaban haciendo de la carrera del chico reality.

La pelea sucedió en “Fiebre de baile”, y en algún momento se escogía al eliminado tras las votaciones de sus compañeros de programas, quienes se colocaban detrás del participante en riesgo, tal como sucedía en el programa “Rojo”.

Mario tenía un historial de buena onda con Longton, y lo conocía desde hace años. “Yo determinaba quién quedaba en el programa. Él sintió que mi voto iba a ir para él por una cuestión de lealtad. Un productor me hace (un gesto) apuntándome a Marlen Olivari, quien era la otra que se pudo haber ido”, contó.

El animador entendió el gesto, y finalmente terminó votando por Olivari, quien se salvó de ser eliminada, y el viñamarino terminó dejando el espacio. Esto enfureció a Arturo, quien fue a encarar a Marito después de su voto.

“Quedó la... se me fue a meter al camarín, me quería matar, me quería dar una golpiza de aquellas”, reveló el animador. Los productores tuvieron que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

Finalmente, Arturo Longton se subió al techo de un auto, y comenzó a cantar la canción de “Demerol” de Michael Jackson. “Fue divertido. Me parece genuino, se indignó conmigo, se quiso subir al auto, y se pegó el show, pero para la televisión es muy sabroso”, finalizó Mario Velasco.