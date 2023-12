“No es muy bonito físicamente, pero...”: Televidente dio su sincera opinión sobre JC Rodríguez y le dio un sabio consejo amoroso

Una televidente sorprendió a Julio César Rodríguez tras dar su sincera opinión sobre el aspecto del animador, y además darle un inesperado consejo sobre amor.

Todo comenzó cuando Daniela Muñoz se encontraba despachando desde Valparaíso, en donde tuvo la oportunidad de hablar con una feriante llamada Josefina, quien es fanática de “Contigo en la mañana”.

“Los veo todos los días porque me gusta Julio César. Va al choque, es un hueón claro y preciso. Eso me gusta”, destacó la mujer, según consignó La Cuarta.

Eso sí, aseguró que ”no es muy bonito físicamente, pero va al choque con los hueones y eso me gusta a mí”.

“Yo no dejo que ni un hueón me ponga el pie encima. No le permito que nadie me falte el respeto, sea quien sea, me da lo mismo”, agregó.

“Los hombres usan pantalones y nosotras también usamos. Si tuvimos una presidenta mujer, por qué nosotras vamos a ser menos. Somos iguales”, comentó la trabajadora.

El consejo de Josefina

Tras el cierre de su aplaudida intervención, Josefina comentó: “Bendiciones para ese canal. CHV defiende al pueblo. ¡Grande CHV!”.

Finalmente, la mujer sorprendió a JC Rodríguez con un inesperado consejo sobre sus relaciones amorosas y las infidelidades.

“Pórtate bien, no estís engañando tanto a las pololas, hueón”, le dijo al conductor de Chilevisión.