“Si llega el Jorge (Valdivia) ¿te imaginai?”: la pregunta de Botota a Daniela Aránguiz que tuvo inmediata respuesta

El tema de Jorge Valdivia le sigue penando a Daniela Aránguiz al interior de ‘Tierra Brava’. Y ahora lo sacó a colación la Botota, que le preguntó qué haría si su exmarido entrara al reality.

“Si llega el Jorge ¿te imaginai?”, le preguntó. “Me voy”, contestó de inmediato la expanelista de Zona de Estrellas.

“Porque uno de los dos tiene que estar con los niños”, argumentó Aranguiz, junto a explicar que sus dos hijos están con su mamá.

“Pero es como que si hubiera jugado el Mundial y yo me hubiera ido detrás de él ¿cachai?”, le dijo a la Botota, que a su vez le preguntó si aún Valdivia estaba con Maite Orsini. Si bien el canal muteó el nombre, perfectamente se lee en los labios del transformista.

“Él está enamorado de la mina que tiene y la hueá”, complementó Aránguiz.

Infiel más de 30 veces

En el capítulo anterior del reality, Aránguiz participó de una nueva edición del show “Sin editar”, conducido por Pamela y Botota. Según reveló, ella con el argentino se conocieron hace tres años, cuando ella todavía estaba casada, y un día, tras verlo en un reality en TV, decidió escribirle.

“Quería hablar con él, estaba casada pero no muerta, yo vivía en Dubai y él en España. A mi ex no me lo cag.., fue un coqueteo nada más”, aseguró Aránguiz.

Tras la polémica separación, Daniela reconsideró sus posibilidades de hablarle y salir, ya que en ese momento eran amigos.

“Él (Jorge) me había cag… más de 30 veces. Entonces ya separada vi que Luis estaba en Chile y dije ‘esta es mi oportunidad para portarme mal, ya que se portaron mal conmigo’, entonces lo invité a salir”, contó sobre el inicio de su relación de siete meses con el chico reality.