Will Smith reveló quién es la famosa que lo intimidó en una cita

Will Smith confesó que siempre hubo una mujer que lo intimidó al punto de que a él le costaba avanzar más en su plan de conquista porque siempre tuvo temor a ser rechazado. La experiencia con ella fue tan intimidante para él, que no sólo tuvieron una sola cita.

No se trata de su esposa Jada Smith, sino de la rapera Sandra ‘Pepa’ Denton, integrante del dúo de hip-hop Salt-N-Pepa. Según reseñó Infobae, el tema salió a relucir en una conversación que el actor tuvo en su podcast ‘Class of ‘88′ con la cantante.

El citado medio precisó que el diálogo entre ambas estrellas lo presentaron por Audible y Wondery. Smith, actualmente de 55 años, contó que siempre le gustó Pepa, pero que cuando él intentaba acercársele, hace 35 años, ella siempre estaba saliendo con alguien.

“Siempre sentí algo por Sandy, pero ella siempre salía con alguien”, expresó Smith, quien relató que a principios de 1988, se dio cuenta de que ella estaba soltera, así que la invitó a salir. “Los dos íbamos a estar en Los Ángeles al mismo tiempo, así que me lancé”.

Pepa Denton (Foto: Instagram @darealpepa)

Era su momento, así que Will se esforzó por dar una buena impresión. “Esta chica era especial y quería impresionarla, así que alquilé un Mercedes descapotable blanco sólo porque necesitaba lucirme un poco. Mi plan era llevarla por Hollywood Hills, conducir por Mulholland, y todo eso, también ver la puesta de sol”, contó.

Pepa ratificó lo sucedido contestando que recuerda lo que pasó y que algo que la impresionó positivamente de él fue cuando le dio 100 dólares a una persona que vivía en la calle.

Temor al rechazo

A pesar de haber ganado puntos por su actitud altruista, Will Smith se sentía preocupado por ser rechazado. “Esa era mi preocupación cuando intentaba entrar al juego, pero en realidad no tenía nada… Siempre fingí que tenía encanto y en realidad no lo tenía”.

Destacó que siempre intentaba “dar el sabor más salvaje de tener encanto, pero puede que fuera lo más aterrorizado que había estado al intentar tener algo con Pepa y no creía que tuviera una oportunidad real”.

Will Smith y Pepa Denton sólo tuvieron esa única cita, algo que el actor atribuyó a sus temores, pero a pesar de avanzar en un romance, contaron que siempre se han llevado muy bien.