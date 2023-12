Abuela “gamer” se hizo viral jugando Free Fire para superar la muerte de su esposo

María Elena Arévalo, es una “abuela gamer” de 81 años, residente del pueblo de Llay-llay en la región de Valparaíso, Chile, que se ha convertido en toda una sensación en el mundo del gaming, utilizando Free Fire como una forma de superar la pérdida de su esposo y superar la soledad.

Tras 56 años de matrimonio, María Elena buscó refugio en el consejo de su nieto, quien la introdujo al mundo virtual con el apodo “Mami nena”. Inicialmente, ella admitió no tener conocimientos sobre juegos o incluso cómo manejar un mouse. Sin embargo, con determinación y práctica, logró alcanzar el rango heroico en la Liga, el segundo nivel más competitivo de Free Fire.

En una entrevista con DW, María Elena compartió su experiencia, diciendo: “Cuando un día mi nieto empezó, ‘juguemos video Mami nena’, ¿cómo voy a jugar videos, si yo no sé, le decía yo, yo no sé eso, no sabía ni menear ese mouse, no sabía ni lo que era un mouse”. Esta “abuela gamer” demostró que la edad no es un impedimento para sumergirse en el mundo digital y alcanzar el éxito.

Su historia ganó notoriedad no solo dentro de la comunidad de Free Fire sino también en plataformas como TikTok, donde acumuló más de 4 millones de seguidores antes de lamentablemente perder su cuenta debido a un robo. Además, cuenta con una impresionante base de 700 mil suscriptores en YouTube.