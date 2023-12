Anuel descarta cualquier tipo de ‘tregua’ con Arcángel

La rivalidad entre Anuel AA y Arcángel ha estado en el centro de atención en los últimos meses. Ahora, Anuel ha dejado claro que no habrá reconciliación entre ellos.

Anuel expresó de manera contundente que no está dispuesto a entablar ninguna especie de tregua con Arcángel. A través de un comentario de instagram, el cantante puertorriqueño dejó claro:

‘’No se crean que yo estoy hablando de Arca. A ESE DONDE YO LO VEA LE VOY A METER EN LA CARA YA YO LE DIJE QUE CON EL CHOTA ESE NO HAY ARREGLO. DICIENDO EN LAS ENTREVISTAS QUE LOS ESTÁN AMENAZANDO PERO Q EL NO ES CHOTA. EN UNA ENTREVISTA QUE EL SABE QUE EL MUNDO VA A VER y escuchar TU ERES CHOTA HASTA CUANDO TRATAS DE NO SERLO, NO TIENES JODERA, NINGÚN TIPO DE BANDIDAJE PERIQUERO”, escribió el boricua.

Anuel AA y Arcangel

La rivalidad con el intérprete de ‘Por Amar a Ciegas’ es solo una de las polémicas en las que Enmanuel ha estado envuelto en los últimos tiempos. Desde su fugaz matrimonio con Yailin “La Más Viral” hasta las acusaciones de paternidad y las polémicas con su exnovia, Karol G, Anuel ha estado en el centro de la atención mediática.

Sin embargo, el reggaetonero no solo ha protagonizado esta rivalidad con Arcángel, sino que también ha tenido enfrentamientos verbales con otros artistas del género.

Ha respondido a las acusaciones de ser un mal padre y ha enfrentado las afirmaciones de violencia doméstica por parte de su exesposa, Yailin. Además, ha tenido choques con Feid (el cual nunca le ha respondido) y Tekashi 6ix9ine.

Esto ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y el público en general. Mientras algunos apoyan su decisión de mantenerse firme en sus convicciones, otros expresan su deseo de que los artistas puedan resolver sus diferencias y centrarse en su música.

Reacción del público en redes sociales