“¡Así los cuernos tiene!”: La ácida broma de Trini Neira a su madre Pamela Díaz

Ad portas del fin de año, Pamela Díaz subió un nuevo video a su canal de Youtube, en donde registró la cena de la casa de apuestas que la auspicia, en la ocasión que celebraron el término del 2023.

La Fiera llevaba unos anteojos con cachos de cotillón cuando se dio cuenta de las implicaciones que estos traían. “¿Tengo cachos? Hueón, ¿por qué no me dijeron? Me sentí como la Daniela Aránguiz por un rato”, señaló.

“¡Así los cuernos tiene!”, bromeó su hija mayor, Trini Neira, quien también estaba presente en la fiesta de fin de año. Su madre fue a encararla y le contestó: “¿Qué me dijiste? ¡De tu padre! ¡Así los cuernos de tus padres! ¿De quién más va a ser?”.

“¿Cuál de todos (los cuernos)?” le consultó a su mamá. Por esto, Pamela Díaz, quien notó a su hija con un trago en la mano, le pidió en broma que no tomara más.