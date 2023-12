Barack Obama genera controversia al revelar su top de películas en este 2023

Barack Obama ha generado controversia al compartir su lista de películas favoritas del año 2023. Aunque es común que las personas clasifiquen y ordenen las películas que han visto durante el año, la selección de Obama ha provocado debate y críticas por parte del público.

En su lista, Obama incluyó películas como Rustin, Leave the World Behind y American Symphony, todas ellas producidas por su compañía Higher Ground. Aunque el ex presidente admitió tener cierto “sesgo” hacia estas películas, su inclusión ha generado opiniones encontradas

Una de las omisiones más notables en la lista de Obama es Barbie, lo cual ha sorprendido a muchos. Algunos usuarios expresaron su desconcierto ante esta falta, considerando extraño que a Obama no le guste Barbie.

Te recomendamos leer: Bruce Springsteen tuvo como corista a Michelle Obama (metroworldnews.com)

La ausencia de esta popular película generó comentarios en tono de broma sobre la aparente selección cuidadosa de las listas de Obama.

Otra película que no aparece en la lista de Obama es Killers of the Flower Moon, lo cual también ha generado comentarios y críticas.

Algunos consideraron que la elección de Obama de una película protagonizada por Ben Affleck sobre Killers of the Flower Moon resulta sorprendente y cuestionable.

Además, ha habido controversia en torno a la inclusión de películas producidas por la compañía de Obama, independientemente de su calidad.

En última instancia, las listas de películas son subjetivas y reflejan los gustos personales de cada individuo. Aunque la selección de Obama ha generado debate, es importante recordar que cada persona tiene sus propias preferencias y no todos estarán de acuerdo con ellas.

Reacción del público en redes sociales