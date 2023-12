“Desde ahí que no me pusieron en las teleseries”: Cathy Barriga desclasifica impasse con Rodrigo González

La exalcaldesa de Maipú y actual panelista de Me Late, Cathy Barriga, desclasificó un incómodo momento que protagonizó años atrás con el comediante Rodrigo González. Imapasse que podría haber quedado en una simple y divertida anécdota, sin embargo, al parecer, hirió en lo más profundo al humorista y actor.

Corrían los años mozos del programa Mekano, cuando González fue contratado por Mega para realizar clases de teatro a los integrantes del espacio juvenil que conducía José Miguel Viñuela, ocasión donde tuvo un pequeño cruce con Barriga, tal como recordó ella en Me Late.

Esto, porque antes de iniciar el taller de actuación, el comediante les preguntó a los jóvenes qué opinión tenían del teatro, a lo que Barriga sinceró que lo encontraba fome. Todo, por culpa del profesor que tuvo en sus tiempos de universidad.

“A mí no (me gusta). La verdad es que, cuando estaba en la universidad encontraba tan fome al profe…”, señaló sin pelos en la lengua.

Cathy Barriga desclasifica impasse con Rodrigo González

Sin embargo, Cathy no recordaba que el docente que le realizó las “aburridas” clases, era el mismísimo González.

Según la exjefa comunal, producto de su sincera confesión, quedó fuera de las teleseries que grabaron los integrantes de Mekano, debido a la molestia de González.

“‘Era yo’, me dijo, y desde ahí que no me pusieron en las teleseries. Pero qué estúpida, que mala memoria, era él”, explicó Barriga, según consignó el medio TiempoX.