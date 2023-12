“Hay que respetar”: Venezolana se viralizó al nombrar las cinco cosas a las que se acostumbró viviendo en Chile

La influencer venezolana SoyAleja compartió su experiencia de adaptación a la vida en Chile, destacando las diferencias culturales y los aspectos que le han dejado una profunda impresión desde su llegada al país.

En medio de las festividades navideñas, algunos compatriotas de SoyAleja expresaron en TikTok su sorpresa ante la moderada celebración en Chile. Diego Ariza, otro tiktoker venezolano, señaló: “No sé si es en todo Chile o solo en mi área, pero si no veo las publicaciones de la gente de mi país, ni siquiera me doy cuenta de que es Navidad”.

Sin embargo, la influencer también resaltó aspectos positivos de su experiencia. “Si se puede y en poco tiempo y no me quejo tanto , y se que no soy de aquí pero hay que valorar y respetar todo, olvidemos que todo tiene que ser como en nuestro país. Cada cultura es diferente y hay que respetar, si yo pude tu también”, partió señalando la tiktoker, para luego compartir las cinco cosas a las que se ha adaptado viviendo en Chile.

“La primera es esperar mi turno en cualquier fila, ya sea en farmacias, supermercados o cualquier otro lugar. No porque sea venezolana tengo derecho a pasar primero. Hay que respetar y esperar”, enfatizó.

En cuanto al segundo punto, destacó la “tranquilidad y paz” que se experimenta en Chile. “No puedo esperar que acá haya rumba o música todos los días, como en mi país. No. Hay que acostumbrarse y respetar”, sostuvo.

La tercera adaptación clave para SoyAleja fue la gastronomía. “No puedo esperar que la comida de mi país sea igual que la de acá. Y acá la comida es sabrosa igual… la marraqueta, el pastel de choclo, la cazuela. Todo es rico, igual, y es comida. Hay que apreciar”, afirmó la tiktoker.

Respecto al clima, a menudo criticado por sus compatriotas, SoyAleja recomendó: “Tómense un té y ya. No se quejen tanto. Eso es agradable. Viene el verano y es súper agradable. Me acostumbré y me encanta”.

Finalmente, la influencer resaltó el “respeto hacia los vecinos” como su quinta adaptación crucial. “Si voy a hacer una ‘reunioncita’, comunicarles para que ellos sepan. ‘Mira, voy a poner musiquita, con un poquito de volumen. Van a venir tantas personas…’, para que ellos sepan. Porque eso es respeto hacia los vecinos. Y ya”, cerró la joven venezolana.