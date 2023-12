“Mira tal por cual”: Argandoña las emprendió contra Viñuela por dejarla con los crespos hechos

Con Raquel Argandoña no se sabe si habla en broma o en serio. Lo cierto es que la animadora no tiene pelos en la lengua para poner los puntos sobre las íes.

Así fue como puso en su lugar a su compañero de Tal Cual, José Miguel Viñuela, reclamándole por llegar casi 50 minutos tarde, a un compromiso donde él pidió llegar temprano puesto que tenía un viaje planificado.

[ “¿Y este random?”: La respuesta de Scarlette Gálvez a petición en Instagram de Hans Valdés ]

“Les voy a contar amigos que José me llama anoche como a las 23:40 horas y me dice: ‘Raquel, por favor, ¿podemos grabar mañana como a las 08:30 de la mañana porque me tengo que ir fuera de Santiago con la familia?’”, desclasificó.

Argandoña se enojó con Viñuela

Sin embargo, tras mover a todo el equipo para que se acomodara a su horario y obligando a Argandoña a madrugar para ir a su peluquero a las 06:30 AM, Viñuela fue el que llegó más tarde a la grabación del programa de TV+.

“Mira tal por cual ¿Cómo es posible que te rías de todos nosotros?. Todos estamos aquí a las 08:30 y tú… ¿No llegas y no contestas el teléfono?”, lo retó fiel a su estilo, sacando la Quintrala que lleva dentro.

José Miguel Viñuela, en tanto, se defendió argumentando que fue un problema de fuerza mayor.