“Quédate con quien te agarra la pierna así”: Monse Álvarez compartió romántica foto con su pareja

La periodista de CHV, Monserrat Álvarez, se llenó de halagos tras publicar un tierno mensaje de cumpleaños a su pareja. Sin embargo, hubo un detalle que se robó la película en la romántica imagen, debido a la forma en que él le tomaba la pierna.

“Feliz cumpleaños amor mío. Han pasado algunos años desde esa foto, no tantos tampoco... te quiero igual y más. Tus carcajadas logran sacarme siempre de los pozos profundos y ese abrazo que sale en la foto es la metáfora exacta de cómo me he sentido siempre: abrigadita y protegida por tí. @escultorcarlosfernandez”, le dedicó la conductora del matinal “Contigo en la mañana”.

Ante esto, los usuarios destacaron el look de la pareja, considerando a Monserrat como una verdadera rockstar.

Monserrat Álvarez se llenó de halagos por foto con su pareja

“Quédate con quien te agarra la pierna así!”, le escribió un usuario, mientras que otra seguidora destacó que “Que rico es tener un buen compañero”.

Millaray Viera por su parte les dejó un corazón rojo a los enamorados, Daniela Campos le dedicó “me encantas”, mientras que una cibernauta escribió que Monserrat Álvarez es “Definitivamente una rockstar”.

Otra seguidora fue más allá con sus palabras, señalando que “Si con esas manos maravillosas crea esas esculturas tan bellas , me imagino como te protege y acoge a ti felicidades”, reflexionó.