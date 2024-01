Así recibieron los famosos el Año Nuevo

Llegó el Año Nuevo y los famosos no dejaron de festejarlo como inicio de una nueva temporada. Muchos hicieron gala de sus fotos y videos recibiendo el 2024, mientras que algunos fueron más allá de las imágenes, expresando mensajes sobre lo que significó para ellos el año que terminó y manifestando buenos deseos para sus seguidores.

Algo que coincidió en la mayoría es que se mostraron con sus parejas y familias.

Tras la polémica de su arresto por agredir a su novio Tekashi 6ix9ine, Yailin se mostró sonriente recibiendo el Año Nuevo junto a su hija. La cantante y modelo publicó un video y una foto con su hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel AA, afirmando que el 2023 fue el mejor año para ella y que está lista para el 2024.

“Adiós 2023 no me quejo de nada, fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida. Bienvenido 2024, aquí estoy lista para ti, con actitud positiva, vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre”, escribió junto a un post de Instagram con una foto y un video junto a su bebé.

Antes de esto, el 29 de diciembre circuló un video de Yailin de lo más acaramelada con Tekashi 6ix9ine, la pareja bailaba y cantaba ratificando que tras el conflicto por agresión, aún siguen juntos.

Karol G y Feid

Karol G compartió una foto de ella antes del cierre del año. ‘La Bichota’ se mostró sonriente, vestida de negro, admitió que no estrenó look y deseó lo mejor a sus seguidores.

“Última fotico de mi 2023, con una fotico de lo mas lindo que me pasó este 2023, con mi estrén del 31 (que en realidad no estoy estrenando porque esto ya me lo he puesto varias veces), para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa… donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te de eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas INMENSAMENTE FELIZ… un 2024 INOLVIDABLE!!! Que Diosito me los bendiga a todos pues … tic toc tic toc 🕰️ 5..4..3..2..1… Feliz Añoooooo!!!!”, escribió la cantante.

La colombiana no posteó nada con Feid, aunque últimamente ambos se han mostrado juntos en eventos públicos, ninguno difundió algo sobre ellos o expresándose algún cariñito. Él también compartió un mensaje de Fin de Año, pero no la nombró, sino que compartió una serie de fotos con un texto donde menciona a “mor”, un término con el que se cree, se refiere a Karol G.

“Mor no se que decirlessss aaaaame !!! Fue un año muy surreal 😫 un año donde pasaron tantas cosas que un post sería muy cajita para todo, pero me tome el tiempo de buscar foticos chimberas para compartir! Ha sido el@diciembre más chimba de mi vida!!!!!!! Y eso hace parte de este 2023 que ha sido un año TRIPLE HP PARS EL FRRXXO, de salí solo esperen amor y risas y cosas chimbas!!!! El 2024 está muy lindo 💚🤭 lo decretamos desde YA!!!! FELIZ AAÑÑO MOR LOS QUIERO MOS ADORO!!! AHÍ Me perdonan que story prendido escribiendo entonces me equivoco jejejeje. QUE TE PUEDO DECIR MORRRRRR!!!!!!”, escribió Feid.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole (Foto: Instagram @pesopluma)

Peso Pluma y la rapera Nicki Nicole dieron la bienvenida al 2024 en sus historias de Instagram. Se mostraron muy enamorados con mensajes románticos.

Él publicó una foto abrazado con ella, mientras le daba un beso, imagen que acompañó con el escrito de “te amooo”. Ella por su parte, difundió un video abrazada con él y con el siguiente texto: “Feliz año bebé”.

Jlo y Ben Affleck

Jennifer López recibió el Año Nuevo junto a Ben Affleck. En un video de su historia en Instagram, la artista se mostró abrazada con el actor. Se ven de espalda, asomándose por la ventana de un edificio, mientras ven los fuegos artificiales como festejo de la llegada del 2024.

Jlo recibió el Año Nuevo abrazada con Ben Affleck (Foto: Instagram @Jlo)

Jlo abraza a Affleck envolviendolo con sus brazos por el cuello, mientras que él pone sus brazos abrazándola por la cintura. La ‘Diva del Bronx’ lució un vestido de color plateado con un escote que devalaba toda su espalda, tenía el cabello recogido con una cola alta, mientras que él, vestía con un traje blanco.

Messi y Cristiano Ronaldo

Los famosos futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo recibieron el Año Nuevo con sus familias. Antonela Roccuzzo, esposa del argentino publicó en Instagram una fotografía de ella con él, junto a sus tres hijos, expresando sus mejores deseos para todos.

“¡Que la magia del Año Nuevo llene vuestros días de amor, alegría, salud, armonía y vuestras noches de sueños cumplidos! ¡Feliz 2024 a todos!”, escribió Roccuzzo junto a las imágenes.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, posteó fotos de ella recibiendo el 2024 con él. Ambos se ven muy elegantes, mientras los fuegos artificiales se ven al fondo por la celebración del nuevo año.