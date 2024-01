¿Andrea Legarreta y Luis Miguel tuvieron un romance en el pasado?; Quédate y te contamos

La conductora Andrea Legarreta destapó un poco más de su pasado, y precisamente el tema de amor del que habló, no estaba relacionado con su exesposo Erik Rubín, por el contrario, dio detalles de algunos amores en su juventud. En una entrevista en algunos medios de comunicación, la mexicana confesó que salió con un cantante cuando ambos tenían 18 años. Según algunos rumores, la famosa no quiso continuar intentándolo porque tenía los ojos puestos en otra persona.

Según Legarreta, el romance ocurrió antes de que ella se casara con Erik Rubín y de que Luis Miguel iniciara su relación con Mariah Carey. La conductora dijo que se conocieron en una fiesta y que hubo una química inmediata entre ellos. Sin embargo, aclaró que no fue una relación seria ni duradera, sino más bien una aventura de juventud.

La animadora también relató que ‘El Sol de México’ siempre fue muy caballeroso y atento con ella, y que guardan un buen recuerdo el uno del otro. Aunque no reveló muchos detalles íntimos, Legarreta aseguró que fue una experiencia bonita y divertida, y que no tiene nada que ocultar al respecto.

“Él iba a tener una cena, no era algo conmigo específicamente. Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, ‘queremos ver si usted quiere asistir’” contó Andrea, que incluso recordó que esta invitación la terminó rechazando porque ella tenía novio, en ese entonces andaba con Eduardo, un hombre con el que duró muchos años, y que terminó engañándola, por lo que no pudo evitar arrepentirse de no haber aceptado la invitación del intérprete del amor y el desamor.