Daniela Aránguiz defendió a Chama tras ser nominada por Fabio Agostini: “Tú mezclas lo personal con la competencia”

En una tensa confrontación en Tierra Brava, Daniela Aránguiz se enfrentó a Fabio Agostini para defender a Chama después de perder la competencia por equipos. Aránguiz criticó la decisión del capitán del equipo rojo de nominar a Alexandra Méndez.

La discusión se inició cuando Agostini nominó a Alexandra señalando que: “La Chama, porque ella bien sabe de las razones que yo tengo. No las quiero contar aquí. Son problemas entre ella y yo”.

Estas declaraciones no le gustaron para nada a la ex Mekano, que salió a defender a la venezolana. “Tú mezclas lo personal con las cosas de competencia”, le dijo Aránguiz al capitán del equipo.

Fabio, molesto, le respondió que era un asunto personal entre él y Méndez, pero Aránguiz no se retractó: “¿Entonces no puedo opinar?, tenemos derecho”, replicó. La ex del Mago Valdivia explicó que había tenido la oportunidad de ver el reality desde fuera y que eso le daba una perspectiva diferente.

“Una cosa es ver el reality, otra es estar aquí y otra lo que pasó afuera, que tú nunca lo supiste”, le espetó Agostini.

Tras el enfrentamiento, Chama, la nominada, tomó la palabra y expresó que estar nominada no era un problema para ella. “Para mí estar nominada no es problema. Sé que Fabio quiere ganar Tierra Brava. Si algo pasó, yo lo dejo ahí, porque fue una persona importante en mi vida. No lo nominaría por problemas que hemos tenido. Si él me nomina por esas decisiones del pasado, le voy a demostrar que sí soy muy fuerte”, declaró.

Por su parte, Agostini explicó su decisión de nominar a Chama, argumentando que: “noto que con Chama ha habido una decepción muy grande y por eso prefiero nominarla a ella”.

Chama insistió en que “esto es competencia, no es algo personal. Jamás te he hecho algo malo. No he hablado y ni siquiera te he contestado”.

Aránguiz, nuevamente intervino diciendo: “Ya, peleen en la casa”, recibiendo una dura respuesta de Fabio, quien le reprochó por interrumpirlo mientras explicaba sus razones.

Lo que dió paso a que la ex Mekano se indignara con la forma de dialogar del modelo español. “Pero por qué me hablas así. No trates así a las mujeres, como prepotente… No me grites, porque yo no te he gritado”, le recriminó Daniela.

Pese a que en un comienzo Chama y Dani no fueron las mejores amigas, tras verse envueltas en un triángulo amoroso con Luis Mateucci, con el pasar de los días ambas participantes han entablado una mejor relación en el reality. Incluso han tenido conversaciones cómplices al interior del encierro.

