“Eran todos rubiecitos, ojos claros”: Roberto Cox reveló cómo fue que lo echaron de lago Riñihue sin ningún motivo

Durante la más reciente transmisión de “Contigo en la mañana”, Roberto Cox contó una desagradable anécdota que vivió en el sur de Chile mientras estaba de vacaciones con su familia.

Mientras se encontraba hablando sobre la denuncia de unas amigas sobre que una señora las echó del lago Budi, en la comuna de Saavedra, región de La Araucanía, el periodista aprovechó de contar que una vez le sucedió algo parecido mientras estaba en el lago Riñihue.

“Hay muchísimas familias en Chile que se creen dueñas de la playa. A mí hace dos años me echaron del lago Riñihue, fui con mi familia”, partió señalando el comunicador, según consignó Página7.

Según sus recuerdos, el lugar “no tenía ningún acceso público, y la (casa de la) persona en la que estábamos alojando, de una amiga, nos dice ‘pueden entrar por el portón de la familia tanto’, que siempre estaba abierto para poder acceder a la playa”.

“Llegué con mi mamá, mi hermana y unos amigos. No había nadie en la playa, solo una familia en el muelle. Me acuerdo, eran todos rubiecitos, ojos claros. Nos sentamos a 50 metros de esa familia, éramos solo los dos grupos”, continuó.

“El poder económico que tienen está sobre la ley”

En ese momento, Cox se percató de que algunas personas se pararon para comenzar a gritarles y hacerle señas en el muelle.

“Dije ‘¿qué pasa?, ¿qué raro? ¿Estará pasando algo?’. Me acerco y la señora me dice: ‘Oye, perdóname, están en nuestra playa, no se pueden quedar acá´”, contó.

Tras escuchar las palabras de esta irracional persona, el periodista reveló que en un minuto se le pasó por la cabeza decir que iba a realizar nota para Chilevisión, pero no quiso entrar en conflicto “para evitar peleas y mal rato”.

Finalmente, Roberto lanzó una reflexión con respecto a estas actitudes que han tomado ciertas personas.

“Creo que hasta el día de hoy hay gente que, por tener una fortuna y una casa a la orilla del lago, piensan que es suya. Creen que el poder económico que tienen está sobre la ley”, cerró.