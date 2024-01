“Hay envidia, hay que decir la verdad”: Gino Costa se mandó tremenda “pelada” en “Contigo en la Mañana”

El histórico periodista de TVN, Gino Costa, hizo este martes su debut en “Contigo en la Mañana”, donde se desempeñará como notero, junto a Luis Ugalde y Daniela Muñoz.

Y en su bienvenida, Costa se lanzó flor de pelambre. Porque cuando hablaban sobre su llegada y el ambiente en CHV, junto a Julio César Rodríguez y Roberto Cox, afirmó que “al lado los pelaban igual”, refiriéndose a su excasa televisiva.

“Hay envidia, hay que decir la verdad, (dicen) ‘como ellos lo hacen y nosotros la hacemos y no nos va bien’ o ‘¿Por qué a ellos les va bien y a nosotros no?’. Se pican”.

La salida de Gino Costa de TVN

Días después de su anunciada partida de TVN, Gino Costa dijo a LUN si se sintió “desaprovechado” por TVN, el ahora reportero de CHV afirmó que: “No soy yo quien tenga que decirlo. Por una cara de la moneda se puede ver así, pero por la otra gané mucha experiencia. El ‘Buenos días a todos’ lo exploré en todas sus áreas: fui periodista en terreno, panelista, animador. Hoy en día un profesional vale mucho más por eso”, valoró.

Finalmente, detalló que si bien esperó la oferta de un programa propio, no obtuvo nunca la oportunidad. “Lógico que uno espera más, pero los ejecutivos tendrán sus razones. Propuse ideas de programas, me ofrecí para hacer otros y no se dio”, cerró.