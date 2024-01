“Me enfrenté con personas que me dijeron que ser brígida me iba a quitar pegas”: Vesta Lugg reveló impactante portada de su primer disco

Vesta Lugg está en unos de sus mejores momentos profesionales, y así lo dejó ver tras anunciar el lanzamiento de su primer disco en su carrera de cantante.

A través de una publicación en Instagram, la influencer reveló que faltan solamente un par de días para conocer todas las canciones que serán parte de este álbum. Eso sí, les dio un pequeño adelanto a sus fanáticos y reveló la impactante portada que tendrá este especial trabajo.

“En 11 días sale mi primer disco… en 11 días sale #MuyMucho y esta es la portada de mi álbum. Todo tiene un significado. Todas las personas que trabajaron en este proyecto los últimos 3 años hicieron parte de esto posible y poder lanzarlo a principio de un año es un tanto ritual y medio brujería para marcar lo que quiero que sea el mejor año hasta la fecha”, escribió Vesta.

Asimismo, lanzó una reflexión sobre lo que ha sido su carrera hasta ahora y se sinceró sobre algunos momentos personales.

“Me enamoré, me desenamoré, me enfrenté con personas que me dijeron que ser brígida me iba a quitar pegas, que sonriera más porque así era más bonita, que era mucho y que mis opiniones e ideas incomodaban. Y aquí estoy, con ustedes, viéndolos hacer Tiktoks con PASTEL, cantándome Brígida en la calle y con ojos llorosos contándome de sus relaciones a distancia que tampoco funcionaron”, complementó.

“Son nuestras historias y pucha que es bacán contar nuestra verdad y sentirnos vistos, poder hablar con opiniones distintas, aprender, crecer y poder colaborar”, cerró Vesta.