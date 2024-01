Reina Letizia: Supuesto amante rompe el silencio y explica por qué develó su amorío

La realeza española ha empezado el 2024 con mal pie luego que en las últimas semanas del 2023, Jaime del Burgo, ex cuñado de la reina Letizia lanzara en redes sociales detalles del presunto romance que vivió con ella, cuando esta ya estaba al lado del Rey felipe VI.

El escándalo ha sido tal que son varias las portadas de revistas que han decidido plasmar la noticia, la cual también corrió como pólvora en redes sociales, luego que quien fue esposo de Telma Ortiz, publicara una foto que la monarca le habría hecho llegar cuando incluso ya ostentaba el título de reina.

Las preguntas entorno a la noticia se han radicado en las razones del empresario para revelar tan peligroso secreto y exponer de tal manera a la mujer, que según él amó. Es por ello que nuevamente rompió el silencio detallando sus razones.

Las razones por las que presunto amante de la reina expuso su romance

Fue a través de su cuenta en Twitter donde Jaime del Burgo expuso con detalles lo que fue su supuesta relación con Letizia, quien incluso habría intentado abandonar su título real para vivir su historia de amor con su excuñado.

Aunque las el revuelo que causó decidió borrar todos sus mensajes, aclaró que su decisión de hacerlo no le restaba verdad a todas sus palabras y tras un largo periodo de silencio, mencionó algunas razones que lo motivaron a hacerlo.

Jaime del Burgo El hombre que asegura ser amante de la reina de España. (Twitter (@JaimeDelBurgo))

“¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio: iros al carajo”, aseguró.

Aunque esquivó la pregunta original, descartó algunas opciones por las que podría haber revelado su relación con Letizia Ortiz, esto tras ser acusado de hacerlo por fines políticos o por rencores.

“¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio. No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida. Si los dejas entrar, nunca serás feliz. Tampoco debemos buscar respuestas racionales a lo que son sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud. ¿Política? ¡Si no voto hace 25 años porque no me creo a ninguno! Los problemas estructurales de España siguen ahí cuarenta años después, esté quien esté. ¿Chantaje? La verdad la publicaré le pese a quien le pese”, dijo.

De igual manera, confesó por qué reveló su romance con Ortiz, asegurando que solo busca soltar ese capítulo de su vida.

“Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar. Y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos. Porque de los errores se aprende”, señaló.