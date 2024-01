‘Wonka’ vuelve a dominar la taquilla en pleno arranque de 2024

(Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

En el cierre del año, Wonka volvió a dominar la taquilla en Estados Unidos en lo que ha sido una gran recuperación para las salas de cine en Hollywood.

El musical de Paul King protagonizado por Timothée Chalamet en el papel de un joven Willy Wonka sigue maravillando a la audiencia frente a otras películas que apuntaban a ser una potencia en taquilla como Aquaman 2. En su tercer fin de semana, el filme de Warner Bros. ya ha recaudado unos 24 millones de dólares de viernes a domingo, y 31,8 millones teniendo en cuenta las estimaciones del lunes festivo. Con ello, la película suma 142,5 millones de dólares.

Con esta cifra, la cinta del famoso chocolatero supera a “Aquaman and the Lost Kingdom”, también de Warner Bros., la cual, al igual que las anteriores películas de superhéroes de DC, no tuvo un gran desempeño en taquilla. La secuela de Aquaman, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, recaudó 19,5 millones de dólares en su segundo fin de semana, con lo que su recaudación en dos semanas asciende a unos modestos 84,7 millones de dólares, incluyendo las estimaciones del día de Año Nuevo.

Otra de las que se ha hecho un lugar en la taquilla navideña fue “The Color Purple”, la adaptación de Blitz Bazawule del musical teatral de 2005 basado en la novela de Alice Walker, que se estrenó el lunes de la semana pasada y lideró todas las películas en Navidad con 18 millones de dólares. A lo largo de la semana, el estreno de Warner Bros. ha recaudado 50 millones de dólares, incluidos 13 millones de viernes a domingo. Se trata de un buen comienzo para la cinta protagonizada por Fantasia Barrino, Taraji P. Henson y Danielle Brooks. El público la ha puntuado con una “A” en CinemaScore.

La producción de unos 100 millones de dólares, que cuenta con Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Quincy Jones (todos ellos de la película de 1985) como productores, debería funcionar bien durante la temporada de premios. Está nominada a varios Globos de Oro y se espera que participe en los Oscar.