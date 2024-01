Chama reveló que ya no está interesada en Luis Mateucci: “A mí me escriben los más top de Europa, futbolistas”

La relación entre Alexandra Méndez, más conocida como Chama, y Luis Mateucci está totalmente quebrada, y así lo dejó ver la participante en el más reciente capítulo de “Tierra Brava”.

Las declaraciones de la venezolana se dieron luego de que el equipo rojo participara en una clase de muñecos vudú, en donde Daniela Aránguiz aprovechó de armar un muñeco del argentino para poder pincharlo a modo de venganza.

“En los ojos por mirón, en las manos por toquetón y en el corazón por hacer sufrir”, expresó la exchica “Mekano”. Por su parte, Chama no quiso aprovechar de pinchar al muñeco: “No pierdo alfileres en ese”, dijo.

Él no merece nada

Más tarde, Botota les propuso a Chama que fuera amiga de Daniela y Luis, y olvidarse de las cosas pasadas. Sin embargo, la venezolana no está interesada.

“Él no se merece que le hable, después del show que me hizo. Yo no voy a ser la hueo… arrastrada del reality. A mí me escriben los más top de Europa, futbolistas, son mis amigos. No necesito de ese h…, ni de su fama ni nada. No lo voy a tomar en cuenta más nunca... Sólo para usarlo en estos momentos, usarlo y tirarlo”, lanzó sin pelos en la lengua.