Daniela Aránguiz se quiere ir de “Tierra Brava”: “No me gustaron las competencias (...) Para una mujer como yo es hacer el ridículo”

A Daniela Aránguiz se le está haciendo cada vez más difícil su estadía en “Tierra Brava”, y es que la exchica “Mekano” no

quedó conforme con tener que entrar de sorpresa a la prueba por equipos y luego perderla en una apretada final, para posteriormente terminar limpiando el establo.

En una conversación con Luis Mateucci, la rostro de la farándula afirmó que hay cosas que no le han gustado dentro del encierro y que está pensando en abandonar la casona.

“No me gustaron las competencias nada. Para una mujer como yo es hacer el ridículo”, aseguró Aránguiz, para luego preguntarse: “¿Valió la pena haber venido?”.

“Te estás dejando llevar por una competencia”, le dijo Luis al escucharla, asegurando que sí ha valido la pena su esfuerzo.

Aunque Daniela no estaba de acuerdo con sus palabras. “Tengo las piernas moradas, con todo lo que me cuido. No sé... tener que limpiarle el baño a gente que deja todo sucio, que pueden ver que uno limpia la huéa y tirar los papeles al suelo, una hueá cerda”, reclamó Aránguiz, confesando que a veces extraña la libertad que tenía afuera.