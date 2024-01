Kenita Larraín y consejo a Paula Pavic luego de quiebre con Marcelo Ríos: “Que se empodere”

Kenita Larraín le envió un potente consejo a Paula Pavic luego de que se iniciara la ardua separación con Marcelo Ríos, situación de la cual ha comentado en recientes entrevistas.

Durante la edición de este martes de “Sígueme”, por las pantallas de TV+, el panel analizó las declaraciones de la exmujer del otrora número uno del ranking ATP.

En este contexto, en el programa de farándula comentaron que Pavic indicó, en una entrevista con Cecilia Gutiérrez que aún no ha sido publicada, que la relación por tantos años con el “Chino” había deteriorado su autoestima, al punto de que ya no se sentía bonita.

En este sentido, Larraín, que estuvo casada por un breve período con Ríos, quiso dirigirse a Paula “de mujer a mujer”.

“Me pasan varias cosas. Primero, decirle que está preciosa, estupenda. Ojalá que descubra toda esa belleza que hay en su interior y, si pudiera decirle algo, sería que se empodere”, inició su mensaje la numeróloga.

“Si por 16 años siguió al que era su marido, ojalá no lo cambie por otro hombre al que siga. Que se siga a sí misma. Hay que florecer en la parte interna. Que se dé cuenta de lo maravillosa que es como persona”, aconsejó.

La panelista de “Sígueme” instó a Paula Pavic a tomar las decisiones en su propia vida. Ahora respecto al arreglo de divorcio donde ella no está incluida como madre de los hijos del exdeportista, “lo único que puedo decir de eso es ‘de la que me salvé’”, comentó la ingeniera comercial.

“Debe ser súper doloroso para ella como madre no estar incluida en el plan que se está planteando a futuro respecto a sus hijos. No me quiero poner ni un segundo en sus zapatos. Debe ser muy doloroso”, admite frente a este tema Kenita.

“Ella tiene herramientas para irse descubriendo, poder trabajar, sentirse importante e independiente. Lo otro fue una etapa. La idea es generar recursos para no depender de otra persona. Ese es el camino”, finalizó sus sugerencias para la mujer.