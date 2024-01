La furia de la Patrona: Shirley Arica encaró a Chama por todos los pelambres que vio estando fuera de “Tierra Brava”

La mujer que rompió los corazones de muchos en “Tierra Brava”, la famosa peruana Shirley Arica, volvió al reality por su revancha tras abandonar la competencia por una lesión.La mujer conocida como la “Patrona” le rindió honores a su apodo y entró declarando la guerra a Alexandra Méndez, la Chama.

El animador de las actividades, Matías Vega, le consultó si es que tenía una posible enemiga dentro del encierro, y sin dudarlo reveló que era la Chama.

“Siento que siempre se vendió como una persona frontal, y no lo ha sido. Ha dicho muchas cosas de mí que no son ciertas y tengo muchas cosas que hablar con ella”, lanzó.

Llegó la Patrona

Esto no quedó en palabras, ya que en el avance del capítulo de este miércoles, Arica comenzó a demostrar su enfado en contra de Chama y la encaró por sus dichos.

Botota le consultó si es que vio el programa, y abrió la caja de Pandora. La Patrona señaló que vio cómo Chama y Luis se rieron cuando se desmayó, agregó que también vio cuando hablaron a sus espaldas.

Chama le preguntó cuál de todas, y Shirley le contestó que “muchas veces porque las he visto todas, y si eres tan frontal debiste decírmelo a la cara, no hablar mierdas de mí”.

“¡¿Qué?! Que vivías enferma y que no hacías las actividades...”, se defendió Méndez, pero Arica no se refería a eso. “Dijiste que yo tengo un currículum recontra recorrido y tú solamente has estado con tops. Luego dijiste que no tengo nada en el cerebro y no sirvo para nada”, arremetió Shirley.

Chama se hizo la desentendida y señaló que no recuerda haber dicho eso. Sin embargo, la Patrona no aceptó estas excusas y le contestó que debería ser consecuente con lo que dice. “Si quieres decirme algo, dímelo a mí”, cerró Shirley Arica.

El segundo round

Esto no quedó ahí, ya que en una actividad propuesta por Karla Constant en donde los concursantes podían “demandar” a otro, Shirley nuevamente se enfrentó a Chama. “Vengo a demandar a la señorita Chama por hablar a mis espaldas, cosa que he visto mientras yo no he estado, siendo supuestamente amigas”, comenzó.

“Dijo que no sirvo para nada, que duermo todo el día, que me he metido con medio Lima, y la vengo a demandar por todo eso”, agregó.

Por su parte, Alexandra respondió que “si lo dije, no me arrepiento de haberlo dicho porque las cosas que conozco de ti son las que he visto en la tele, que te has peleado con tu marido, con tu ex, y algunos escándalos así. En teoría, yo no dije una mentira”.