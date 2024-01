“Lo delicado es que ya tengo antecedentes”: Jordi Castell contó que se tiene que someter a un nuevo procedimiento médico

El fotógrafo Jordi Castell reveló en su primera aparición del año en el programa “Tal Cual”, que se tiene que someter a un procedimiento médico debido a un nuevo problema de salud que se presentó.

Los animadores José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña le preguntaron qué tenía que hacerse, y el panelista les consultó si es que se los mostraba. En ese instante, la animadora supo que se trataba de un forúnculo en su pecho.

“Yo estoy apunto de recurrir a la ley de aborto en tres causales, es como un embarazo”, partió bromeando. Él se los mostró a sus compañeros, y Argandoña lo calmó diciéndole que eso se lo podían sacar. “¡Es horrendo!”, exclamó Castell.

“Lo delicado es...”

Sobre este proceso detalló que “lo delicado es que ya tengo antecedentes... si salí pitiado entero. A mí me sacaron un tumor en mi cabeza hace 23 años, y el año pasado me sacaron un poroto gigante (en la espalda)”.

“Ahora me sale este otro, el doctor me dijo que se va a biopsia, obvio, sí hay que resguardar. Anda a saber tú si me lleva el señor”, cerró despertando las risas de su compañero, quien lo tacharon de exagerado.