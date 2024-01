Publican tráiler de un videojuego de terror protagonizado por Mickey Mouse solo minutos después que Disney perdiera los derechos del personaje

El 1 de enero marcó un hito en la historia de los derechos de autor, ya que el cortometraje de Disney de 1928, “Steamboat Willie”, que presentaba al icónico Mickey Mouse, ingresó al dominio público. En cuestión de minutos, la creatividad y la audacia se apoderaron de esta libertad recién adquirida.

Esto dio lugar al lanzamiento de un tráiler impactante de un videojuego de terror protagonizado por el propio Mickey Mouse. titulado “Infestation 88″, es obra del estudio de juegos Nightmare Forge Games, que aprovechó rápidamente la oportunidad de utilizar al personaje más querido de Disney en un contexto completamente diferente.

“Infestation 88″ el videojuego con un Mickey Mouse aterrador

El tráiler presenta a un Mickey Mouse espeluznante, todavía vestido con el emblemático atuendo de “Steamboat Willie”, pero ahora cubierto de sangre, persiguiendo a los jugadores en un mundo lleno de horror y misterio. El video no ha tardado en volverse viral y dar inicio a una larga conversación sobre el uso de amados personajes en otras obras.

La premisa del juego es intrigante, pues en el año 1988, lo que inicialmente se pensó que era una plaga de roedores se transforma en algo mucho más siniestro. “Infestation 88″ es un juego de supervivencia de terror episódico para 1-4 jugadores, donde los usuarios asumen el papel de exterminadores llamados para enfrentarse a estas infestaciones misteriosas.

El tráiler de un minuto de duración muestra personajes con trajes de protección toxica luchando desesperadamente contra un Mickey Mouse deformado y sanguinario, proporcionando un giro oscuro y aterrador al personaje familiar. La combinación de la música inquietante y los efectos visuales intensos promete una experiencia de juego emocionante y aterradora.

Mickey Mouse como nunca antes se le había visto

Parece que la pérdida de los derechos de autor de personajes queridos está inspirando una ola de creatividad oscura. Aunque el juego “Infestation 88″ aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, ya ha generado una gran expectación.

Este lanzamiento no es el único que aprovecha la reciente entrada de Mickey Mouse en el dominio público. El año pasado, vimos el estreno de “Winnie-the-Pooh: Blood and Honey”, una película de terror inspirada en el famoso personaje de A.A. Milne, después de que los derechos de autor del Winnie the Pooh original expiraran en enero de 2022.