Rauw Alejandro habló por primera vez sobre su ruptura con Rosalía

Ya han pasado más de cinco meses desde que Rauw Alejandro confirmó su ruptura con la también cantante Rosalía, tras casi cuatro años de relación. Poco después de que trascendiera la noticia, el puertorriqueño se pronunció en sus redes para aclarar que la separación no fue porque él haya sido infiel. Ahora, por primera vez, el reguetonero habló en una entrevista sobre el tema.

Las palabras de Rauw fueron en conversación con el influencer Chente Ydrach, afirmando que su relación con la española fue muy bonita y que guarda lindos recuerdos de lo que fueron juntos.

Rechazó que mediáticamente, muchos quisieron tergiversar su imagen como persona acusándolo de infidelidad, ya que esto es algo que va más allá de lo artístico, sino que apunta a su vida personal.

“La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxica, era muy lindo, y que se dirija hacia otro lado, pues no”, expresó Rauw Alejandro.

Destacó que en parte comprende que lo hayan acusado de engañar a Rosalía, ya que esta es una idea prejuiciosa que hay en la sociedad en cuanto a los hombres.

“Los hombres ya tienen el estigma de los ‘hombres cabrones’, y no lo culpo, tenemos mala fama… Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí”, manifestó.

“Ninguno de nosotros quería decirlo”

Rauw reveló algo que no se sabía, y es que luego de poner fin a su compromiso, ni él, ni Rosalía quisieron dar la noticia ante la opinión pública, lo que concuerda con lo aseverado por él, cuando negó que haya sido infiel. En ese entonces, él dijo que su separación no era algo nuevo, sino que tenían meses separados.

“Cuando salió nuestra noticia, ninguno de nosotros quería decirlo y lo dijeron dejando un margen abierto. Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones. Después salieron 30 noticias y me frustra un poquito porque está la vida del artista y está la vida personal y todo lo que he vivido es real”, refirió.

Indicó que en su vida, él siempre ha sido real. “Todo en mi vida yo siempre lo he vivido real, mis amigos, mi pasada pareja”, apuntó, reconociendo que esta experiencia vivida dura, “que un verano raro, fue un verano fuerte”.

Mientras tanto, sigue siendo un misterio el por qué él y Rosalía terminaron. Eran una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, tras el anuncio de su compromiso, sus fans soñaban con verlos casados.

Rauw Alejandro ha dado ciertas luces sobre cómo ha vivido la ruptura, sin embargo, Rosalía permanece en un silencio total sobre el asunto. La única pista que ella dio fue cuando cantó ‘Se nos rompió el amor’ en la entrega de los Premios Grammy 2023, una interpretación que, a juicio de muchos, fue una indirecta para el puertorriqueño.

La artista española, al parecer ya está ilusionada, ya que la han visto tomada de la mano con el actor Jeremy Allen White.