Skarleth Labra le escribió un romántico mensaje a Jorge Aldoney en su cumpleaños: “Nunca cambies esa personalidad”

El romance entre Jorge Aldoney y Skarleth Labra sigue viento en popa tras el término del reality “Gran Hermano”. En redes sociales muestran su amor, y cómo su relación sigue sólida, a pesar del cambio de ambiente.

En sus historias de Instagram, la joven escribió un tierno mensaje a su pareja, quien se encuentra de cumpleaños. “¡Hoy cumple años mi Jorgito! Que este año sea especial, único y hermoso como tú, mi Winnie the pooh”, comenzó.

“Qué lindo es tener tu compañía y disfrutarte todos los días. Nunca cambies esa personalidad que me enamora a diario: tan atento, tan alegre, tan serio, jajajá, deportista, romántico, y tan sabio. Qué la vida te regale tanta felicidad como me has entregado tú”, agregó Labra.

Posteriormente, el modelo subió a sus historias un video de su polola llegando a su habitación con un cupcake que tenía una vela encendida, mientras le cantaba Feliz Cumpleaños.

Historia de Skarleth Labra Fuente: Instagram